كارثة جديدة .. كورتوا يتلقى "الضربة القاضية" ويخرج باكيًا من تدريبات ريال مدريد

صدمة لم تكن في الحسبان للحارس البلجيكي

تلقى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، الضربة الثانية والقاضية له هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة جديدة في الركبة بالتدريبات.

كورتوا تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق النسخة الحالية من الدوري الإسباني، وكان على وشك العودة مرة أخرى في الأسبوعين المقبلين.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن آمال الدولي البلجيكي في العودة تبخرت تمامًا، بعد تعرضه لإصابة في الركبة الأخرى، ستبعده لما تبقى من الموسم الحالي.

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ومن جانبه خرج ريال مدريد لتأكيد هذه الأنباء في بيان رسمي، مشيرًا إلى أن كورتوا يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي.

ووفقًا لـ"as" فإن كورتوا الذي غادر المران اليوم، الثلاثاء، وهو في حالة شديدة من البكاء، سيغيب لمدة تصل من 6 إلى 7 أسابيع، مما يعني أن موسمه انتهى فعليًا.

ويتأكد بذلك غياب اللاعب عن قائمة بلجيكا لبطولة يورو 2024، وهي الخطوة التي كانت متوقعة إلى حد كبير خلال الأسابيع الماضية.

وتمثل هذه الأنباء ضربة قوية لريال مدريد الذي يدخل في مرحلة صعبة في المنافسة على الدوري الإسباني، بالإضافة لمواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن الأنباء الجيدة هي أن الحارس البديل أندري لونين يظهر بصورة رائعة هذا الموسم.