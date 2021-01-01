كارثة جديدة .. إبراهيموفيتش مهدد بالإيقاف ثلاث سنوات!

صدمة محتملة للمهاجم السويدي

أزمة جديدة في مواجهة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، بسبب تورطه في خرق لوائح الاتحاد الدولي الخاصة بالمراهناتز

زلاتان تعرض للطرد مؤخرًا في مواجهة بارما، وتم إيقافه لمدة بمباراة بسبب عدم الالتزام بقوانين مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا، بعدما تم الكشف عن بعض صوره في مطعهم.

والآن كشفت صحيفة "Aftonbladet" أن إبرا في ورطة أكبر، بسبب شراكته في إحدى شركات المراهة الشهيرة.

وهو ما يخالف القواعد الأخلاقية للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، حيث لا يسمح للاعبين بالمشاركة في مسابقات بها مصالح مالية في دور الرهان.

وبحسب معلومات الصحيفة السودية، فإن الشركة وفقًا لآخر تقرير سنوي متاح لعام 2019، حققت أرباحًا قدرها 30 مليون يورو.

وأشارت إلى أن إبرا لا يزال يمتلك أسهمًا في الشركة، وفقًا لما أكده إريك سكارب الرئيس التنفيذي.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" على أن أي شخص ينتهك هذه القوانين، يعاقب بغرامة تصل إلى 100 ألف يورو، وإيقاف محتمل لجميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أقصاها ثلاث سنوات.