كارتيرون يُوضح أسباب تعادل الرجاء مع الفتح

الرجاء لم يتمكن من الفوز على الفتح واكتفى بالتعادل السلبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

برر باتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء المغربي تعادل فريقه السلبي مع الفتح الرباطي بالأداء الدفاعي لمنافسه وغياب الشراسة والحماس عن لاعبيه.

واكتفى الرجاء بالتعادل مع الفتح في مباراة الجولة الـ26 من الدوري المغربي، وقد أكد المدرب عدم رضاه عن النتيجة.

إذ قال حسبما نقل موقع كووورة "واجهنا خصمًا لعب بخطة دفاعية، لقد وضع 5 لاعبين في الوراء، ووجدنا صعوبة في تجاوز خط دفاعهم، بينما اعتمدوا هم في بعض فترات المباراة على المرتدات الهجومية الخطيرة".

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أضاف "عانينا في الشوط الثاني من الجانب البدني، وغابت عنا الشراسة والحماس، بخلاف لاعبي الفتح، ومع ذلك أتيحت لنا فرص للتسجيل".

"أعرف أن اللاعبين بدورهم غير راضين عن النتيجة، وهم يشعرون بالاستياء لأننا لم نفز. ورغم التعادل، إلا أنني أهنئهم على الجهود التي قاموا بها في المباراة".

التعادل المخيب أفقد الرجاء نقطتين في صراعه على الصدارة مع الوداد، إذ رفع رصيده إلى 48 نقطة مقابل 53 للوداد الذي لعب مباراة أقل.