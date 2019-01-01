كارتيرون: هدفنا استعادة الثقة بالتتويج بكأس السوبر

هل يتوج الرجاء بكأس السوبر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على أن هدفه هو تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز على الترجي التونسي بكأس السوبر الإفريقي.

المدرب الفرنسي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للرجاء: "فترة التوقف الأخيرة بالدوري، مهمة جدًا لأنه ستفيد اللاعبين بدنيًا ومعنويًا".

كارتيرون تابع: "بطولة كأس الكونفدرالية ستكون فرصة لاستعادة الثقة بين اللاعبين، خاصة بعد الإقصاء من كأس الكونفدرالية".

باتريس كارتيرون واصل: "مواجهة بطل إفريقيا ستكون صعبة، وهو يلعب بطريقة جيدة جدًا، وهدفنا استرجاع جميع اللاعبين بعد غيابهم بسبب الإصابات".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلًا: "سنخوض مباراة كأس السوبر بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد عروضنا الجيدة التي قدمناها خلال المباراتين الأخيرتين".

الرجاء المغربي سيواجه نظيره الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل، بكأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة.