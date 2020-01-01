كارتيرون: فخور بالتتويج ومصر ستحتفل الليلة

المدير الفني للزمالك يتحدث عن الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن تتويجه بكأس السوبر الإفريقي مرتين على حساب الترجي التونسي، لم يكن أمرًا سهلًا.

الزمالك توج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم، بالعاصمة القطرية الدوحة.

كارتيرون قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب التتويج: "أشعر بالفخر جدًا بعد هذا الانتصار، لأن الفوز على بطل إفريقيا لم يكن بالأمر السهل، وكنا نعرف جيدًا أنه فريقًا قويًا، ولكننا قدمنا أداء قوي".

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المدير الفني للزمالك تابع: "كنا نستطيع تسجيل أهداف كثيرة خلال الشوط الأول، ولكننا لم نكن موفقين، وخلال الشوط الثاني باعتنا الترجي بهدف التعادل، ولكن الهدوء والثقة جعلونا نعود".

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المدرب الفرنسي اختتم تصريحاته قائلًا: "مصر كلها ستحتفل بالزمالك اليوم، حيث قمنا بالاستعداد بشكل جيد لمواجهة الترجي، ونجحنا في التعامل مع العرضيات التي تميزهم، والهجمات المرتدة، ولكن علينا الاحتفال الآن".

وحقق كارتيرون لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، ولكن المرة الأولى كانت رفقة فريق الرجاء البيضاوي المغربي.