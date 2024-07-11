كارباخال يكشف رد فعل رودري حين طلب منه الانضمام إلى ريال مدريد!

لاعب وسط السيتي من بين الأفضل في العالم بمركزه..

حل داني كارباخال ظهير أيمن ريال مدريد ضيفًا على قناة El Partidazo de Cope وانتشرت المقابلة على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

بدا كارباخال مرتاحًا للغاية، وكانت الفرصة سانحة ليتحدث عن بعض زملائه في منتخب إسبانيا في خضم المشاركة بيورو 2024 والوصول إلى نهائيها.

وسأله الصحفي ميجيل أنخيل دياز، عما إذا كان يريد توقيع لاعب وسط إسبانيا رودري مع ريال مدريد، فأجاب: "نعم بلا شك، أقول له ذلك كل يوم، غادر مانشستر سيتي وتعال إلى ريال مدريد، نحن نحتاجك وأنت من هنا (من مدريد)".

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ثم سأله خوانما كاستانيو عن رد لاعب السيتي حينما يقول له هذا الكلام: "إنه يوقفني في الكلام، يقول لي إن لديه عقدًا، لكنني في مكانه كوني إسبانيًا سأريد أن أكون في مدريد".