كارباخال يسخر من هاري كين بسبب خطأ في نهائي اليورو!

نهائي اليورو يشتعل مبكرًا...

سخر داني كارباخال، لاعب منتخب إسبانيا، من هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بعد تجاهل الحكم لمطالبات اللاعب الإنجليزي، في نهائي بطولة يورو 2024.

ويلعب المنتخب الإسباني، أمام نظيره الإنجليزي، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، في نهائي يورو 2024.

وبعد مرور أكثر من 20 دقيقة من شوط المباراة الأول، تدخل كارباخال على بوكايو ساكا، لاعب إنجلترا أوقف هجمة واعدة للإنجليز، مما دفع كين للتوجه إلى الحكم ومطالبته باحتساب اللاعب الإسباني بطاقة صفراء، ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب دون بطاقة.

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والتقطت عدسات الكاميرات كارباخال، وهو يسخر من كين، بعد قرار الحكم إذ أشار اللاعب الإسباني، لقائد إنجلترا، كأنه يبكي.

وانفعل كين، بسبب تلك اللقطة وفي الدقيقة 25 تدخل بقوة على قدم فابيان رويز، لاعب إسبانيا، وأشهر الحكم له البطاقة الصفراء الأولى في النهائي.

جدير بالذكر أن شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي حال نهاية الشوط الثاني بالنتيجة ذاتها تتجه المباراة للأشواط الإضافية.