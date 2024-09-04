كارباخال: أدعو "طفل برشلونة" لأن يضع قدمه على الأرض.. وهذه وجهتي بعد ريال مدريد!

تصريحات مثيرة من داني..

تحدث داني كارباخال، نجم ريال مدريد، عن وجهته المقبلة حال الرحيل عن البلانكوس بعد نهاية عقده الموسم الجاري.

وقال القائد الثاني لريال مدريد، في مقابلة مع صحيفة "ذا أتلتيك": "عقدي مستمر حتى الصيف المقبل، لا أفكر في التقاعد في الوقت الحالي، أريد أن أستمتع بكل مباراة وكل حصة تدريبية".

وأضاف: "العلاقة التي تربطني بالنادي واضحة للغاية، إذا وافق الطرفان على الاستمرار، آمل أن أبقى هنا لسنوات عديدة، وعندما أقرر عدم التواجد في ريال مدريد لن ألعب في أوروبا، بالطبع سيكون الدوري الأمريكي أحد الخيارات المحتملة، مع السعودية وقطر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن مستوى الفريق الملكي في الموسم الحالي بعد انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي: "لقد كان تغييرًا مهمًا بعد رحيل توني كروس وناتشو وخوسيلو، ومع وصول كيليان يتعين على المدرب التكيف مع جميع اللاعبين العظماء لدينا".

وعما إذا كان كارلو أنشيلوتي يمكنه حقًا وضع نظام يشمل "جود بيلينجهام ومبابي وفينيسيوس ورودريجو"، قال: "الثلاثة يشعرون بالراحة على اليسار، لكن لا أعتقد أنه ستكون هناك أي مشاكل، عندما لا تكون الكرة بحوزتك، يجب أن تكون منظمًا، لكن عندما تكون الكرة بحوزتك يمنحنا المدرب المزيد من الحرية".

وتطرق صاحب الـ32 عامًا للحديث عن زميله في منتخب إسبانيا لامين يامال، مختتمًا: "يبدو من غير المعقول أنه (17 عامًا) واصبح بالفعل من النخبة في نادٍ مثل برشلونة ومع لاروخا، لقد تكيف بشكل جيد للغاية مع المجموعة، إنه لا يزال طفلًا، لذا عليه أن يبقي قدميه على الأرض، لكنه طفل رائع".