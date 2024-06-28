كارباخال: الكرة الذهبية لا تشغلني، وهدف برشلونة يمكنه اللعب لريال مدريد!

تحدث كذلك عن ناديه القادم

كشف داني كارباخال مدافع ريال مدريد، عن عدم رغبته في اللعب لأي فريق أوروبي في حالة رحيله عن النادي الإسباني في المستقبل.

المدافع المتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا في ألمانيا للمشاركة في يورو 2024، تحدث مع برنامج "El Larguero" عبر شبكة كادينا سير، متطرقًا إلى العديد من الموضوعات الخاصة بمسيرته.

وصرح مدافع ريال مدريد عن مستقبله قائلًا:"لا أعرف ما سيحدث بمستقبلي، أتفهم قرار ناتشو بأنه يريد أن يعيش تجربة جديدة ليست في أوروبا مع عدم اللعب ضد ريال، في اليوم الذي سأغادر فيه سأقوم بتقييم وضعي وعمري، لكني لن أذهب إلى أن ناد أوروبي بعد ريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كارباخال عن موسمه:"أعتقد أن الموسم الماضي هو الأفضل لي من حيث الاستمرارية والمساهمة دون أدنى شك، هل أنا أفضل ظهير في العالم؟ أعتقد ذلك، لأنني أؤمن بنفسي، البيانات موجودة لإثبات الأمر".

وعن حديث ناتشو بخصوص حصوله على الكرة الذهبية:"أنا أقدر كلماته عن منحي الجائزة، لكنها لا تخطر على بالي أبدًا، ما أريده هو قيادة إسبانيا إلى نهائي اليورو في برلين والفوز بالبطولة، وهدفي كذلك هو التواجد بحفل الأفضل للفيفا والظهور بتشكيل العالم".

وأضاف:"اللاعبون الإسبان استحقوا الحصول على الكرة الذهبية في الكثير من الأحيان ولكنهم لم يحصلوا عليها، وهذا يعني أنه يتعين على اللاعب الإسباني بذل المزيد من الجهد للفوز بالألقاب الفردية".

سر عودته إلى مستواه:"لقد غيرت نظامي الغذائي، منذ موسم فيروس كورونا، قمت بتغيير كل شيء قليلًا، هذا الموسم كان جيدًا من حيث المساهمة الهجومية، ولكن الأهم كان تمتعي بالاستمرارية".

غرفة ملابس ريال مدريد:"كانت مثيرة للإعجاب هذا العام، بالنسبة لي أعظم مثال هو كيبا، لقد جاء على سبيل الإعارة بسبب الإصابة الطويلة لكورتوا، ولكن لونين تفوق عليه، ومع ذلك كان يصل كل يوم إلى التدرب مبتسمًا وهو في حالة جيدة، إنه مثال واضح لأي لاعب محترف".

انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة:"مهما كان الأمر الذي يريده، فهو يتمتع بالمستوى الذي يؤهله ليكون في نادٍ كبير مثل برشلونة أو ريال مدريد".

جدير بالذكر أن إسبانيا تأهلت إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 بعد تربعها على صدارة مجموعتها، حيث تلعب بعد غد، الأحد، أمام جورجيا، طمحًا في مواصلة رحلتها الناجحة بالمسابقة.