كاراسكو لن يلعب في مركزه المعتاد .. مدرب الشباب يستعد للديربي بـ"مفاجأة" للهلال

الشباب يستضيف الهلال في قمة الجولة 12 من دوري روشن..

قرر البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، اتخاذ خطوة مفاجئة للهلال، قبل مباراة الديربي التي ستقام مساء السبت، في قمة الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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ويحتل الشباب المركز الخامس في جدول دوري روشن، برصيد 22 نقطة، ليبتعد عن الهلال، حامل اللقب ووصيف المسابقة، بفارق ثماني نقاط، قبل ديربي الرياض، فيما يتزعم الاتحاد الصدارة بـ30 نقطة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن بيريرا، قرر الاعتماد على الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، كظهير وجناح على الجهة اليسرى، من أجل تعويض غياب الظهير حسين الصبياني، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة الأخدود، بالجولة الحادية عشرة.

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ويعود كاراسكو للمشاركة في ديربي الهلال، بعدما غيبته الإصابة عن المشاركة في آخر 5 مباريات مع الشباب، ليُتوقع أن يعود البلجيكي من إصابته، باللعب في غير مركزه المعتاد كجناح هجومي، بعدما اطمأن الجهازان الفني والطبي على حالته.

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وينتظر أن يلعب الشباب بخطة 3-4-3 أمام الهلال، حيث يعتمد على ثلاثي الدفاع، نادر الشراري، الهولندي ويسلي هويدت، البرازيلي روبرت رينان، فيما يستعد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، للظهور أمام الهلال، بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، خلال يومي الخميس والجمعة، إثر تعافيه من الإصابة في الفخذ.