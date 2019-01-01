كاراجر يتجاهل الجيل الحالي بالتشكيل الأفضل في تاريخ ليفربول

وقع بخطأ فادح في بداية اختياراته قبل أن يتدارك الموقف وينشر تشكيل جديد للريدز

اختار المدافع الإنجليزي المخضرم جيمي كاراجر، التشكيل الأفضل له في تاريخ ليفربول عن طريق الخطاً.

أحد الحسابات الخاصة بليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر سؤالاً لمتابعيه، حول أفضل 11 لاعب بتاريخ الريدز.

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الحساب اشترط أن يكون الاختيار مبني على رؤية ومتابعة حية لهؤلاء اللاعبين، وهو ما لم ينتبه له نجم الريدز السابق.

ووقع اختيار على كلاً من :

حارس: راي كليمينس

دفاع: فيل نيل، آلان هانسين، إيميلين هيوز، ستيف نيكول

وسط: بيلي ليدل، جرامي سونيس، ستيفن جيرارد، وجون بارنز

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

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وهو ما يخالف الواقع حيث ولد كاراجر في 1978، ولم تتاح له رؤية بيلي ليدل أسطورة ليفربول في الخمسينات.

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وبعدما انتبه لهذا الخطأ أعاد اختيار التشكيل مرة أخرى كالتالي: بروس جوبيلار، نيل، هانسين، مارك لورينسون، نيكول، ستيفن جيرارد، تشابي ألونسو، بارنز، داجليس، راش وسواريز.

واستبعد بذلك النجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، واكتفى بـ4 من زملائه السابقين وهم سواريز وألونسو وجيرارد وبارنز.