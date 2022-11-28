كاد يكسر يده .. ردة فعل قوية من كورتوا عقب خسارة المغرب

خسارة قاسية لبلجيكا على يد أسود الأطلس

التقطت الكاميرات لقطات خروج حارس بلجيكا ونجم ريال مدريد تيبو كورتوا وتصرفه الغاضب عقب الخسارة من المغرب بكأس العالم قطر 2022.

وسقطت بلجيكا بهدفين نظيفين أمام أسود الأطلس بالجولة الثانية من المجموعة السادسة للمونديال مساء الأحد، وتم تحميل حامي العرين مسؤولية الهدف الأول بشكل كبير من الإعلام.

وأظهرت اللقطات كورتوا وهو غاضب بشدة أثناء مغادرة ملعب المباراة عقب اللقاء، وقام بضرب دكة التحكيم بقبضة يده بشكل عنيف.

الجماهير لم تفوت اللقطة للسخرية من حارس تشيلسي السابق، فقال البعض عبر وسائل التواصل إن كورتوا سيكسر يده ويغادر المونديال مبكراً، وآخرون تعجبوا من تصنيفه كأفضل حارس في العالم.

يذكر أن بلجيكا أصبحت في موقف معقد فيما يخص التأهل للدور المقبل، إذ تملك ثلاث نقاط فقط من مباراتين، وتلعب في اللقاء الأخير ضد كرواتيا.