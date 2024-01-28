كاد يرحل في منتصف الموسم .. كواليس تدخل زوجة كلوب لمنع خروجه من ليفربول!

كلوب اتخذ قرار الرحيل من ليفربول منذ فترة...

فجر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول مفاجأة برحيله عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي، بعدما شعر بأنه طاقته بدأت تنفد، وأشار إلى أنه يفكر عدم استمرار العمل في كرة القدم، ليستمتع بحياته.

بيان وقرار المدير الفني الألماني، تسبب في حالة كبيرة من الحزن لمشجعي ليفربول، إذ يريدون استمرار كلوب مع الريدز، خاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققها مع الفريق، بعد سنوات عجاف طويلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن قرار كلوب كان من الممكن أن يحدث في منتصف الموسم الماضي، لولا تدخل زوجته والتي اقنعته بالتراجع عن تفكير ويستمر مع ليفربول.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب كان يرى أن موسم 2022-2023، واحد من أصعب المواسم له على الإطلاق، وكان يفكر في ترك منصبه حينها بسبب الارهاق وحرصه على صحته، لولا تدخل زوجته التي اقنعته بتغيير قراره، ليعيد المدرب الألماني إعادة بناء الفريق.

وبدأ كلوب بالفعل في إعادة بناء ليفربول من جديد، وهذا ما ظهر في الموسم الحالي، بعدما يتصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي، ووصوله إلى نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي، ودور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.