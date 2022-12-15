كاد يحطم وجهه! مبابي يعتذر لمشجع بعد ضربه بالكرة

هيثم محمدهيثم محمد
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Mbappe World CupGetty
فرنسا vs المغربفرنساالمغربكأس العالمكيليان مبابيثقافة

لقطة مؤلمة ولكن تحولت لسعادة عارمة

اعتذر نجم فرنسا كيليان مبابي لمشجع لبلاده عقب أن ضربه بتسديدة أثناء الإحماء قبل لقاء المغرب بنصف نهائي كأس العالم 2022.

فرنسا فاز على المغرب بهدفين نظيفين على ملعب "البيت" مساء الأربعاء، لتضرب موعداً مع الأرجنتين في المباراة النهائية الأحد المقبل.

وأثناء الإحماء، سدد مبابي كرة طائشة علت العارضة وضربت وجه أحد المشجعين الفرنسيين خلف المرمى بقوة، ليسقط المشجع أرضاً.

نجم بي إس جي لاحظ الموقف وتوجه مباشرة نحو المشجع المصدوم، واطمئن على سلامته وحياه، قبل التوجه من جديد لاستكمال الإحماء.

وساهم مبابي في هدفي بلاده، الأول الذي سجل تيو هيرنانديز عقب تصدي الدفاع لتسديدة النجم الشاب، والثاني بعد أن تحولت تمريرته نحو كولو مواني.

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  • 82783فرنسا، 2018
  • 59243ألمانيا، 2014
  • 112499إسبانيا، 2010
  • 40798إيطاليا، 2006
295323 الأصوات
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