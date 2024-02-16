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أحمد مجدي

كاد يتساوى برونالدو.. نجم تشيلسي يرفض السعودية!

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رفض سلوك مسار زميليه..

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رفض الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم تشيلسي عرضًا من المنطقة العربية كان بإمكانه أن يعادل به ما يجنيه النجم البرتغالي كريستيان رونالدو، حسب تقارير إنجليزية.

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وذكرت صحيفة "التليجراف" أن ستيرلينج تلقى عرضًا من الشرق الأوسط، لكن النجم الإنجليزي قابله بالرفض.

رفض ستيرلينج أن يسلك مسار كل من زميليه السابقين في تشيلسي نجولو كانتي وخاليدو كوليبالي، حتى مع المقابل المادي الذي قد يبلغ أضعاف ما يتقاضاه حاليًا مع تشيلسي.

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ويجني ستيرلينج في الوقت الراهن نحو 300 ألف جنيه إسترليني على أساس أسبوعي، قيمة رفض ستيرلينج مضاعفتها بشكل متكرر وفقًا للتقارير الإنجليزية.

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وقد يتسبب ستيرلينج في سعادة جماهير تشيلسي التي تعترض على عدم استمرارية أدائه في أوقات كثيرة، حال جلب عرضًا ماديًا ضخمًا يفيد "البلوز".

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