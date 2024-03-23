كاد أن يتعرض لإصابة قوية .. مارسيلو بروزوفيتش ينجو من تدخل عنيف مع كرواتيا

لاعب وسط النصر يقود خط وسط كرواتيا ضد تونس

تعرض النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر، لتدخل عنيف جدًا في مباراة منتخب بلاده ضد تونس، كادت أن تجعله يتعرض لإصابة قوية.

بروزوفيتش تعرض لتدخل عنيف أحد لاعبي منتخب تونس بالدقيقة السادسة من زمن المباراة، جعلته يسقط على الأرض، ولكنه تمكن من استكمال المباراة بشكل طبيعي.

ويلعب بروزوفيتش مع المنتخب الكرواتي، في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة المقامة حاليًا في مصر، بمشاركة أيضًا منتخبي مصر ونيوزلندا.

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وكان المنتخب المصري قد حقق الانتصار في المباراة الأولى على نيوزلندا بهدف دون رد، ليصعد إلى المباراة النهائية، منتظرًا الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس.

بينما سيلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، أمام منتخب نيوزلندا.