صاحبة 13 ميدالية أولمبية: لم أتبول أثناء سباقات السباحة، ولن أتحدث عن الآخرين!

ظاهرة صادمة تحدثت عنها صحيفة أمريكية

تعتبر السباحة كاتي ليديكي أحد أهم الأساطير في دورات الألعاب الأولمبية، حيث وصل مجموع إنجازاتها إلى 13 ميدالية في مختلف المنافسات التي شاركت فيها.

وبالحديث عن هذه اللعبة على وجه التحديد، قامت صحيفة "وول سترييت جورنال" بإثارة قضية شائكة وصادمة، حيث نشرت مقالًا بعنوان "السر القذر للسباحة الأولمبية: الكل يتبول في حوض السباحة".

ومن جانبها قامت قناة "NBC Sports " بإجراء مقابلة مع النجمة الأمريكية، وتحدثت معها عن هذه الظاهرة التي تم إثارتها بمناسبة أولمبياد باريس 2024 على مدار الأيام القليلة الماضية، والتي نفت خلالها القيام بالتبول أثناء خوض المنافسات.

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المذيعة ليزلي جونز قالت لها:"يجب أن أسألك عن هذا الأمر، لأنني أنظر إلى المسبح وأرى كم يبلغ طول الممرات، كيف لا تتبولين فيه؟ وهل حقًا لا يقوم أحد بالتبول خلال السباقات؟".

وردت السباحة الأمريكية عليها قائلة:"لا يمكنني الحديث بالنيابة عن الآخرين، أحاول ألا أفكر في هذا الأمر، ولكني لم أفعل ذلك أبدًا".

جدير بالذكر أن السباحة البالغة من العمر 27 سنة حصلت على 3 ميداليات في أولمبياد باريس 2024، وهي ذهبية سباق 1500 متر حرة سيدات، وفضية 4x200 للتتابع الحر، وبرونزية 400 متر حرة، لتصبح أكثر رياضية أمريكية تتويجًا في تاريخ الأولمبياد بمجموع 13 ميدالية متنوعة.