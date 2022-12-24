كابيلو: رونالدو مغرور ومارتينيز غبي وأمرابط أفضل من جاتوزو!

كابيلو يهاجم رونالدو وإيميليانو مارتينيز

كشف المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو عن وجهة نظره فيما يخص بعض الأحداث واللاعبين في مواجهات كأس العالم قطر 2022.

كابيلو انتقد تصرفات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما وصف الحارس إيميليانو مارتينيز بـ "الغبي"، وامتدح النجم المغربي سفيان أمرابط وقال إنه أفضل من جاتوزو.

إذ تحدث كابيلو في مقابلة أجراها مع "Corriere della Sera" عن قائد منتخب البرتغال، وقال: "رونالدو جلبها لنفسه وبسبب ما فعله في مسيرته، إنه لأمر مخز".

وأوضح: "كلاعب، لا يمكن استجوابه، لكنه كان مغرورًا، عرض نفسه دون أن يجد أي ناد يؤمن به، لقد أصبح مرهقًا بعض الشيء بالنسبة لفريق".

وعن تصرفات الحارس الأرجنتيني مارتينيز، انتقد فابيو تصرفاته، إذ يرى أن ما فعله في لقطة الاحتفال بالجائزة كان "غبيًا" ولا يمكن أن يصدر من لاعب محترف.

فيما كان نجم فيورنتينا سفيان أمرابط من أفضل لاعبي البطولة، ويرى كابيلو تشابهًا بين اللاعب المغربي الدولي والأسطورة الإيطالية، وأردف: "من حيث الجرأة والجودة لاستعادة الكرة، فهو يشبه جاتوزو، ولكن بجودة أكبر".