يبدو أن حوادث سرقة منازل لاعبي كرة القدم في إنجلترا، دفعت نجم تشيلسي رحيم سترلينج، لقرار استثنائي في منزله الجديد.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن سترلينج قرر بناء "غرفة آمنة" في منزل جديد، بعد ارتفاع عمليات الاقتحام لمنازل لاعبي كرة القدم.

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وأضافت: "نجم تشيلسي يخطط لبناء الغرفة (المحصنة) التي تعد بمثابة الملجأ في منزله في مقاطعة بيركشاير، وتتميز ببوابة أمنية وخطوط هاتف آمنة".

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وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أصبح أكثر حذرًا بعد أن تعرض منزله في مقاطعة سري للسطو، وذلك أثناء تواجده مع المنتخب في كأس العالم قطر 2022.

ويستعد سترلينج لقيادة تشيلسي في مواجهة ليفربول مساء غد الأحد، بنهائي كأس الرابطة، من أجل التتويج بأول ألقابه هذا الموسم مع الفريق اللندني.