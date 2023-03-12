"كابوس حقيقي" .. ريال مدريد ينتقد التحكيم في إسبانيا

ريال مدريد يهاجم التحكيم الإسباني

هاجم تلفزيون ريال مدريد الرسمي كلوس جوميز، مدير مشروع حكم الفيديو المساعد "VAR"، ووصفوا إدارته بالكابوس لفريق العاصمة الإسبانية.

عرض برنامج "اليوم نلعب" الذي يُذاع على قناة ريال مدريد التلفزيونية مجموعة من اللقطات التي أضرت بالفريق تحت رئاسة جوميز الذي أبدوا تعجبهم من استمراره في منصبه.

وأظهرت الإحصائيات التي عُرضت نتائج ريال مدريد مع جوميز وجاءت نسبة انتصارات حامل لقب الدوري فيها 58.82% فقط بعشرين فوز و7 تعادلات ومثلهم هزائم. كما عرضوا لقطات جدلية خلال مواجهات الكلاسيكو مع برشلونة.

البرنامج وصف إدارة جوميز بالكابوس الحقيقي لريال مدريد فالفريق حصل على 102 بطاقة صفراء و8 بطاقات حمراء.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني بعد لعبه 25 مباراة برصيد 56 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي يلاقي أتلتيك بيلباو اليوم.

أثار برنامج ريال مدريد ردود أفعال قوية فقد وصف الحكم السابق إيتورالدي جونزاليس ما فعله تلفزيون ريال مدريد بـ "أمر لا يستحق العناء وحقير".

ويأتي البرنامج المثير للجدل مع تغير ربما في موقف ريال مدريد من قضية برشلونة وإنريكيز نيجريرا وعقد مجلس إدارة نادي العاصمة لاجتماع لبحث أزمة غريمه بعد صمتهم لأيام طويلة.

وتدور أزمة في إسبانيا عن مدفوعات لا يُعرف مدى قانونيتها من إدارات برشلونة المتعاقبة لإنريكيز النائب السابق لرئيس لجنة الحكام هناك.