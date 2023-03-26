كابوس جديد .. الهلال يعلن غياب الفرج عن أهم مباريات الموسم

قائد الهلال والأخضر يعيش موسمًا صعبًا على صعيد الإصابات

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أعلن الهلال تفاصيل إصابة نجمه وقائده سلمان الفرج ومدة غيابه عن الملاعب، علمًا أن تلك ليست الإصابة الأولى للاعب هذا الموسم.

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الفرج يعيش موسمًا صعبًا جدًا على صعيد الإصابات، إذ كان قد بدأ موسمه بالغياب منذ منتصف سبتمبر حتى توقف الدوري السعودي بسبب كأس العالم قطر 2022.

ولعب نجم الوسط شوطًا واحدًا في المونديال أمام الأرجنتين قبل أن يتعرض لإصابة جديدة ويغيب حتى بداية فبراير الماضي، وأخيرًا جاءت الإصابة الجديدة التي تعرض لها خلال تدريباته اليومية المعتادة مع الهلال خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

حساب الهلال على تويتر أوضح أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفرج أظهرت إصابته في الحوض وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته من 3-4 أسابيع مما يعني غيابه عن عدد من المباريات المهمة لفريقه في دوري روشن السعودي.

وحسب إعلان الهلال، فالفرج سيغيب عن أهم مباريات الموسم لفريقه الأزرق، إذ لن يكون قادرًا على مواجهة الخليج والفيحاء والشباب والطائي والباطن والديربي أمام النصر في دوري روشن السعودي، كما أنه لن يلحق بمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما تحوم الشكوك بقوة حول تواجده في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في الرياض.

Shahid