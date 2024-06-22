"كابتن ماجد بقميص فرنسا" .. الدوري السعودي يحتفي بتألق كانتي في اليورو

استحق نجولو كانتي، لاعب المنتخب الفرنسي، جائزة رجل المباراة أمام هولندا في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها كانتي (33 عامًا)، بلقب رجل المباراة حيث سبق وحصد نفس الجائزة خلال مباراة النمسا التي حسمها منتخب الديوك بهدف دون رد.

واحتفى الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، بالأداء المذهل الذي قدمه كانتي خلال مباراة هولندا، ونشر صورة للنجم الفرنسي يشبهه بالشخصية الكرتونية المشهورة في الوطن العربي بـ"كابتن ماجد".

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ونشر حساب الدوري السعودي، صورة لكانتي وهو مُحاصر بين نجوم المنتخب الهولندي، مع مشهد آخر لـ"كابتن ماجد" أثناء مراقبته بنفس الطريقة خلال إحدى المباريات الخاصة بالمسلسل الكرتوني الشهير.

وعلق حساب الدوري السعودي على الصورة، قائلا: "كابتن كانتي".

وحسم التعادل السلبي مباراة هولندا وفرنسا، ليرفع كلا المنتخبين رصيده إلى 4 نقاط، بينما يتقدم منتخب الطواحين على رأس المجموعة بفارق الأهداف، ليتأجل حسم الصدارة إلى الجولة الثالثة والأخيرة.