كؤوس بطولات مانشستر سيتي في ضيافة "الإمارات"

دبي تحتضن كؤوس أبطال إنجلترا..

واصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جولته في الإمارات لاستعراض مجموعة الكؤوس والإنجازات التي حققها في الموسم الرياضي المنصرم.

جاء ذلك حيث استضافت مدينة دبي الجولة العالمية لكؤوس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي احتفالاً بالرقم القياسي والإنجازات البارزة التي حققها نادي مانشستر سيتي خلال موسم 2018 - 2019.

وجرى عرض 6 كؤوس حققتها النادي ضمن فئتي الرجال والسيدات الموسم الماضي، وكان بصحبة الكؤوس النجم ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق والذي كان قد أعلن اعتزاله مؤخراً.

وكان السيتي قد حصد عدداً من البطولات مؤخراً بما في ذلك بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، وكأس الاتحاد الإنجليزي دوري السيدات، وكأس كاراباو، والكأس القاري للسيدات.

وسوف تصل كؤوس السيتي إلى العاصمة أبو ظبي مساء اليوم الجمعة لاستكمال الجولة حيث ستكون هناك العديد من الأنشطة الحماسية المخصصة للجماهير.

ومن ضمن أحد أبرز الأنشطة المصاحبة لجولة الكؤوس العالمية هي تجربة استثنائية مؤثرة للمشجعين تقدم لهم نموذجًا لغرفة ملابس الفريق في استاد الاتحاد، حيث تمنح المشجعين الذين لم يحصلوا على فرصة لزيارة مانشستر، الفرصة للاستمتاع بهذه التجربة المذهلة في أيام المباريات التي يخوضها مانشستر سيتي.

وحرصت وسائل الإعلام المحلية والعالمية على تغطية هذا الحدث على أرض الإمارات ، حيث أعرب ميكا ريتشاردز نجم المان سيتي المعتزل عن سعادته الكبيرة بالاهتمام الذي يحظى به النادي من مشجعي كرة القدم وعشاق السيتيزنز في الإمارات .