ألميرون: أعذر لاعبي الشباب، فهم يُعانون من الإرهاق والضغط

الشباب أنهى اللقاء لصالحه بهدف دون رد

أعاد خورخي ألميرون المدير الفني للشباب السعودي سبب عدم تحقيق الفريق لنتيجة أفضل من الفوز 1-0 على شباب الأردن للإرهاق الذي يُعاني منه اللاعبون نتيجة ازدحام جدول المباريات.

وكاد الشباب أن يخضع لتعادل سلبي مخيب مع ضيفه الأردني في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية البطلة على ملعب الملز مساء أمس الإثنين، لكن تمريرة عارضية حالفها الحظ من حسن معاد تحولت إلى تسديدة ودخلت مرمى رشيد عبد الله عند الدقيقة الـ90 من المباراة.

حسن معاذ: حققنا نتيجة إيجابية أمام منافس صعب

وأكد ألميرون أن الأهم تحقق خلال اللقاء وهو النتيجة الإيجابية، مضيفًا "كنا قادرين على إحراز أكثر من هدف لكن لم نوفق في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، هذا يعود للإرهاق الذي يعيشه الفريق للعبه مباراة كل 4 أيام".

أضاف "اللاعبون معذورون لأنهم مجهدون ومن الطبيعي أن يُعانوا من التعب والضغط. الأهم أن الشباب أصبح الآن فريقًا يمتلك ثقافة الفوز".

وعن تحدي محمود الحديد المدير الفني لشباب الأردن بأن فريقه سيتأهل لدور الـ8 من مباراة الإياب في عمان، قال مدرب الشباب "أحترم مدرب المنافس كثيرًا لكن لماذا لعب بتكتل دفاعي وجعل لاعبوه يُهدرون الوقت؟ أعده أننا لن نُضيع الوقت وسنلعب للفوز في الإياب لنؤكد تأهلنا من قلب عمان".