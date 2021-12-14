لا تقل كأس مارادونا .. بل كأس برشلونة!

تلعب مساء اليوم 14 ديسمبر بملعب "مرسول بارك" في الرياض بالمملكة العربية السعودية النسخة الأولى من كأس مارادونا، البطولة التي تقام لتكريم النجم الأرجنتيني الراحل على هامش موسم الرياض الترفيهي.

لفتة جميلة بالتأكيد من منظمي الحدث أن يتذكروا الأسطورة الراحل عن عالمنا العام الماضي، وتكريمه بلقاء يحمل اسمه أمر رائع، ولكن تلك اللفتة فقدت الكثير من معناها بخيارات الفرق المشاركة.

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بوكا جونيورز وبرشلونة هما الفريقان المشاركان بالنسخة الأولى، الأول الذي ارتبط معه دييجو بقصة عشق خاصة، ولعب بقميصه في مناسبتين في 81-82 ومن 95 إلى 97، والثاني الذي حمل قميصه في الفترة من 82 حتى 84.

دعوة بوكا جونيورز للقاء منطقية، ولكن غير المنطقي مشاركة برشلونة، الفريق الذي عاش فيه الأرجنتيني أحد أسوأ فتراته، وعانى من الإصابات بسبب التدخلات العنيفة، ورحل عقب أجواء متوترة مع النادي الكتالوني، القرار الذي وصفه بأنه كان ليستعيد حياته وحبه للكرة.

حتى مواطنه ليونيل ميسي عندما سجل هدفاً في لقاء برشلونة الأول عقب وفاة مارادونا، اختار أن يحتفل بقميص نويل أولد بويز، وليس بقميص البلوجرانا.

ولكن الأغرب من حضور برشلونة هو غياب نابولي، الفريق الذي صنع ربيع مارادونا والعكس صحيح، ومعه عاش أفضل فتراته الكروية، وفي مدينة الجنوب الإيطالية تحول لإله يضاهي في شعبيته القديسين.

غاب نابولي عن النسخة الأولى، وبحسب "موندو" فمنظمي المباراة عرضوا على البارتينوبي المشاركة ولكن طلب أربعة مليون يورو للمشاركة، المبلغ الذي دُفع للفريقين المشاركين معاً، وبالتأكيد حالة برشلونة الاقتصادية، واقتصاد بوكا المتواضع سيرحبا بأي مبالغ حتى لو كانت مليوني يورو!

رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس تجاهل قمة الرياض، وأعلن عبر "كورييري" على هامش الكشف عن تمثال "البيبي دي أورو" أن في الرابع والعشرين من مايو المقبل، تاريخ ميلاده شخصياً، سيحتضن ملعب سان باولو، دييجو مارادونا حالياً، كأس مارادونا الأول، وأعلن عن حضور ليو ميسي شخصياً!

Napoli unveil a statue of Diego Maradona in the stadium that's named after him 💙 pic.twitter.com/75K2jYxmhO — GOAL (@goal) November 28, 2021

قمة الرياض حدث وتكريم مميز لمارادونا، ولكن لنضع الأشياء بمسمياتها الصحيح، هي أقرب لقمة برشلونة منها مباراة لإحياء ذكرى النجم الأرجنتيني الخالد.