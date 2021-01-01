كأس العرب .. بالونة اختبار كأس العالم وبديلة القارات التي سيطر عليها الخليج

تُسحب مساء اليوم قرعة كأس العرب 2021

تنتظر الجماهير العربية مساء اليوم سحب قرعة كأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستُنظم في الدولة الخليجية خلال ديسمبر القادم وقد تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بطولة كأس العرب للمنتخبات كانت قد انطلقت في لبنان عام 1963، وقد لعبت منها 9 نسخ آخرها كان في السعودية عام 2012، وأصبح مؤكدًا عودة البطولة بعد توقف دام 9 سنوات.

اقرأ أيضًا | نسل الأغراب وحرب أهلية .. ماذا لو كانت الأندية المصرية مسلسلات في رمضان؟

الماضي يتلون بألوان العراق، ولا نمط زمني محدد لإقامة البطولة

أقيمت بطولة كأس العرب 9 مرات، وقد أعلن عن بطولتين عامي 1982 و2009 لكن لم تلعبا، الأولى بسبب الظروف الأمنية في لبنان، والثانية بسبب عدم وجود رعاة ومعلنين.

ولا يوجد نمط زمني محدد لإقامة البطولة، إذ أقيمت النسخة الأولى عام 1963 والثانية في العام التالي والثالثة عام 1966، قبل أن تتوقف سنوات طويلة ثم تعود عام 1985 بعد إلغاء نسخة 1982.

النسخة الخامسة أقيمت عام 1988 فيما السادسة بعد 4 سنوات، والسابعة لُعبت في قطر عام 1998 والثامنة في الكويت عام 2002، وبعد إلغاء بطولة 2009 استضافت السعودية النسخة الأخيرة عام 2012.

وحاز المنتخب العراقي على نصف عدد البطولات تقريبًا، إذ تُوج بكأس العرب 4 مرات، وحصد المنتخب السعودي اللقب مرتين، فيما استطاعت كلًا من مصر وتونس والمغرب الفوز بالبطولة مرة واحدة.

وفيما أقيمت أول بطولتين بنظام المجموعة الواحدة على أن يحصد اللقب الفريق الأكثر جمعًا للنقاط، أقيمت البطولات اللاحقة بنظام مجموعتين أو أكثر ومن ثم الدخول لمرحلة المباريات الإقصائية.

وتُوجت تونس باللقب الأول، ومن ثم استطاعت العراق حصد الألقاب الأربعة التالية، وشهدت النسخة السادسة التي أقيمت في سوريا أقوى المباريات النهائية وانتهت لصالح مصر 3-2 أمام السعودية.

المنتخب السعودي عوض تلك الخسارة بالفوز في النسختين التاليتين، بالفوز في نهائية السابعة على المستضيف قطر 3-1، وفي نهائي الثامنة على البحرين 1-0، وأخيرًا خطف منتخب المغرب لقب النسخة الأخيرة بالفوز على ليبيا بركلات الجزاء الترجيحية.

كأس العرب 2021 .. بديل كأس القارات في الدوحة

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن في مارس الماضي اعتماده رسميًا النسخة القادمة من كأس العرب، لتحل بدلًا من كأس القارات وتكون اختبارًا لقدرات قطر تنظيم كأس العالم عام 2022.

فيفا اعتاد في السنوات الأخيرة إسناد تنظيم كأس القارات للدولة التي ستُنظم كأس العالم في العام التالي، وذلك حتى يتأكد من قدرة الدولة تنظيم المونديال، ولكن مع إلغاء البطولة هذا العام بسبب جائحة كورونا، اعتمد فيفا بطولة كأس العرب.

فنيًا، لا مقارنة بالطبع بين كأس القارات وكأس العرب، وكذلك جماهيريًا وإعلاميًا .. وإن كان ذلك مرتبط كثيرًا بقوائم المنتخبات العربية وإن كانت ستشارك بالمنتخب الأول وكافة النجوم وعلى رأسهم المحترفين في أوروبا أم لا.

مع هذا، تبقى البطولة اختبارًا حقيقيًا لقدرة قطر تنظيم مونديال 2022 واختبار البنية التحتية والملاعب والجاهزية التامة للعمل في ظل الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا حال استمرت حتى ديسمبر القادم.

نظام البطولة .. 9 منتخبات ضمنت التواجد و7 مباريات لتحديد البقية

يُشارك في منافسات كأس العرب القادمة 23 منتخبًا عربيًا، وستُلعب المباريات خلال الفترة من 1-18 ديسمبر القادم على 6 ملاعب من تلك المخصصة لمونديال قطر 2022.

وضمنت 9 منتخبات التواجد في الدوحة، وهي المستضيف قطر بجانب المنتخبات الثمانية العربية الأولى في تصنيف فيفا.

تلك المنتخبات هي بالترتيب حسب تصنيف الفيفا تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا.

وسيلعب 14 منتخبًا مباريات تصفيات نهائية ليتأهل منهم 7 منتخبات للنهائيات، إذ ستلعب عمان ضد الصومال، ولبنان ضد جيبوتي، والأردن مع جنوب السودان، والبحرين أمام الكويت في أقوى المباريات، وموريتانيا ضد اليمن، وفلسطين أمام جزر القمر، وأخيرًا ليبيا أمام السودان في مباراة أخرى تعد بالكثير من الإثارة.

المنتخبات الـ16 المتأهلة لكأس العرب 2021 ستُوزع على 4 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، وسيتأهل إلى ربع النهائي متصدري كل مجموعة ومن ثم ستتواصل المباريات الإقصائية.

نجوم العرب يعددون فوائد كأس العرب 2021

أكد نجوم العرب على أهمية إقامة كأس العرب 2021، إذ أشار أسطورة الدفاع المصرية "وائل جمعة" إلى أنها تُمثل فرصة لقطر للوقوف على جاهزية ملاعب كأس العالم 2022 ومرافق البنية التحتية المرتبطة بها.

كما أوضح أنها فرصة هائلة للمنتخبات العربية الأفريقية للاستعداد لنهائيات كأس أمم أفريقيا، بقوله حسبما نقل موقع قطر 2022"ستمثل بطولة كأس العرب بالنسبة للمنتخبات العربية من القارة الأفريقية فرصة ذهبية ضمن مشوار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا أوائل العام المقبل، كما أن المنتخبات العربية الآسيوية، التي ستكون حينها قد انتهت من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، ستستفيد من كأس العرب في تحضير منتخباتها للحدث العالمي المرتقب على أرض قطر".

القطري خالد سلمان أكد أن مباريات كأس العرب 2021 تعد بالكثير من المتعة والإثارة نظرًا لقوة المنتخبات العربية، بقوله لموقع قطر 2022 "سيشارك في كأس العرب أبطال قارتي آسيا وأفريقيا، ومنتخبات أخرى سبق لها التتويج بلقب إحدى البطولتين القاريتين، إضافة إلى فرق أخرى تقدم أداءً رائعًا في الوقت الحالي، ما يؤكد أن قطر ستشهد نهاية العام الجاري منافسات مثيرة تعكس إمكانات المنتخبات العربية في أفضل صورة".