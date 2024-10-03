3 أسماء جديدة في قائمة ألمانيا

حمل يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، رسالة طمأنينة لمارك تير شتيجن حارس برشلونة، بأنه سيكون الخيار رقم 1 لحراسة عرين المانشافت عندما يعود من الإصابة.

وتعرض تير شتيجن لإصابة قوية مع ناديه برشلونة قبل أسبوعين (تمزق كامل في وتر الرضفة في ركبته اليمنى)، أنهت موسمه بشكل رسمي.

ومع اعتزال الأسطورة مانويل نوير اللعب الدولي بشكل نهائي، اختار ناجلسمان 3 حراس مرمى، لقائمة ألمانيا التي تخوض مواجهتي البوسنة وهولندا في دوري الأمم الأوروبية، وهم أوليفر باومان (هوفنهايم)، ألكسندر نوبل (شتوتجارت) ويانيس بلازويتش (ريد بول سالزبورج).

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وقال ناجلسمان خلال مؤتمر الإعلان عن قائمة ألمانيا: "تير شتيجن يبلي بلاء حسنا في ظل الظروف، سارت العملية بشكل جيد، لكنه يعيش وضعًا مريرًا، تنتظر طويلا لتكون الحارس الأول ثم تتعرض لإصابة خطيرة".

وأضاف: "لقد بدا مارك حزينًا، لكنه هادئ أيضًا، إنه لاعب مخضرم يعرف أنه يستطيع أن يخرج من هذه المحنة أقوى، لديه كل الوقت، سيظل رقم 1 لدينا وسيكون الحارس الأساسي إذا عاد قبل عام من كأس العالم 2026".

وأشار ناجلسمان إلى أن أوليفر باومان سيكون الحارس الأساسي لألمانيا في مباراتي البوسنة وهولندا، قائلًا: "سيلعب أولي، لقد كانت له بداية ممتازة في الدوري وفي الدوري الأوروبي، مع العديد من المباريات الجيدة. كما يستحق خوض مباراة دولية الآن".

وعن استدعاء يانيس بلازويتش للمرة الأولى، قال: "إنه لاعب في سالزبورج ويلعب في دوري أبطال أوروبا. إنه لاعب جيد، ونحن بحاجة إلى شخص قادر على إبقاء المجموعة متماسكة".