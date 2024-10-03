خطوة استثنائية في انتقالات اللاعبين .. قرار جديد من فيفا لإنجاح كأس العالم للأندية 2025

تعرف على مواعيد فترة الانتقالات الجديدة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خطوة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بهدف توفير كل العوامل لإنجاح كأس العالم للأندية 2025 والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيفا كان قد أعلن مؤخرًا عن 12 ملعبًا ستستضيف كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 ناديًا من 6 قارات، حيث ستشهد البطولة إقامة 63 مباراة بين 15 يونيو و13 يوليو من العام القادم.

الصحيفة أوضحت أن فيفا سيستحدث فترة انتقالات جديدة خاصة بالبطولة تبدأ من الأول من يونيو وتستمر حتى العاشر من نفس الشهر، وذلك لتشجيع الأندية المشاركة في المونديال على القيام بصفقات جديدة استعدادًا للبطولة.

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القرار الجديد لا يهدف للانتقالات فقط، بل كذلك لإيجاد تغطية قانونية لتمديد عقود اللاعبين التي ستنتهي في منتصف البطولة.

يُشار إلى أن الهلال السعودي والأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي هي الأندية العربية التي ستشارك في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.