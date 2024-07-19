"كيف تتجاهلون تلك المدينة" .. غضب كبير عقب الإعلان عن ملاعب مونديال 2030

ثالث أكبر مدينة إسبانية

سيطرت حالة من الغضب عقب إعلان صحيفة "ماركا" عن الملاعب التي اختارتها إسبانيا لاستضافة كاس العالم 2030، والتي ستشارك في تنظيمها أيضاً المغرب والبرتغال.

وأعلنت الجريدة المدريدية عن استضافة 11 ملعباً في إسبانيا للمنافسات، أبرزها ملاعب ريال وأتلتيكو مدريد، برشلونة وإسبانيول، بيلباو وسوسييداد، وشهدت غياب ملعب "ميستايا" الشهير الخاص بفالنسيا، أو أي ملاعب من المدينة.

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وتعد فالنسيا ثالث أكبر مدينة في إسبانيا بعد العاصمة مدريد ثم برشلونة، وتضم النادي الذي يحمل نفس الاسم ويعد من كبار الكرة الإسبانية، بالإضافة لفياريال وملعبه "لا سيراميكا"، ولكن الملعبان لم يدخلا في الخطة بحسب "ماركا".

وهاجم النقاد والجمهور الاختيارات واتهموا اللجنة المنظمة بمحاباة الأندية الكبرى وتجاهل مدينة وجماهير فالنسيا رغم ما تحظى به كرة القدم والرياضة عموماً من شعبية كبيرة.

وينتظر أن يحتضن "سانتياجو برنابيو" نهائي البطولة بحسب التقارير القادمة من إسبانيا مؤخراً، بينما سيلعب الافتتاح على الملعب الوطني في مونتيفيديو الذي سيشهد أولى لقاءات مونديال نسخة 2030 بمناسبة ذكرى النسخة الأولى في 1930.