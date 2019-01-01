لجنة الحكام: سوبر الأهلي والزمالك بصافرة أجنبية

مباراة الأهلي والزمالك سيديرها حكم أجنبي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، باتحاد الكرة المصري، عن بدء الاتصالات مع الاتحادات الأوروبية، لاختيار طاقم حكام أجنبي، لقيادة مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك.

الغندور قال خلال تصريحات صحفية: "الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد، شملت الاتحادات الأوروبية عدا صربيا وسويسرا.

رئيس لجنة الحكام أكد على أنه لم يجري اتصالات مع الاتحادين الصربي والسويسري، لأن أحد مدربي الفريقين يحمل الجنسية الصربية، بينما الآخر الجنسية السويسرية.

جمال الغندور تابع: "على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب".

وشدد الغندور على أن المباراة سيديرها طاقم حكام أجنبي، لأن طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك، حيث تم الاتفاق على أن تدار جميع المباريات بحكام مصريين، باسثناء مباريات القمة.

الأهلي بطل الدوري، سيواجه الزمالك بطل الكأس، في كأس السوبر المصري، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.