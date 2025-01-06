بعد تحققه هذه النسخة .. شرط "سعودي" من أجل استضافة كأس السوبر الإيطالية في العام القادم

السعودية استضافت عدة نسخ من البطولة

كشفت صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية عن تحديد مارس القادم كموعد أقصى لحسم السعودية موقفها من استضافة النسخة القادمة من كأس السوبر الإيطالي من عدمها.

السعودية كانت قد بدأت استضافة البطولة عام 2018 وكررت الأمر في العام التالي، وبعد غياب عامين عادت لاحتضان السوبر في النسخ الثلاث الأخيرة.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن المملكة يحق لها اختيار نسختين من الـ4 القادمة، مشيرة إلى أن عامل الحسم هو هوية المتأهلين للبطولة، حيث تشترط السعودية وجود اثنين على الأقل من الثلاثي، ميلان ويوفنتوس وإنتر، لاستضافة البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الأمر يعود لأن الاهتمام الجماهيري بالمباريات يكون بحضور تلك الفرق، مشيرة إلى أن مواجهة إنتر وأتالانتا هذا العام لم تشهد حضور سوى 10 آلاف مشجع، فيما كان الحضور كبيرًا في قمة ميلان ويوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أن الموعد الأقصى لحسم الأمر سيكون في مارس القادم حيث ستتضح إلى حد كبير هوية الفرق المشاركة.