كأس الإمارات - شباب الأهلي يسقط أمام الظفرة والفجيرة يهزم حتا

الهزيمة الأولى لشباب الأهلي بالنسخة الحالية من الكأس

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

تلقى شباب الأهلي الهزيمة الأولى له بكأس الخليج العربي الإماراتي أمام الظفرة بثنائية نظيفة، على استاد راشد، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

الضيوف سنحت لهم فرصة التقدم في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، إلا أنه تم إهدارها من قبل جواو بيدرو.

وفي الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، سجل محمد سيف الهدف الأول للظفرة، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين عوّض بيدرو ضياعه لضربة الجزاء، وأحرز الهدف الثاني.

الهزيمة جمدت رصيد شباب الأهلي عند النقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الظفرة، صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وفي إطار الجولة نفسها، فاز الفجيرة بهدف وحيد أمام حتا، على ملعب الأول.

هدف اللقاء الوحيد، جاء في الدقيقة 47 عن طريق جونثان بينتس.

الفوز رفع رصيد الفجيرة إلى النقطة السابعة في المركز الثاني، بينما يأتي حتا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.