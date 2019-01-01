رجل رائع - رجل مخيب | تونس × غانا

مباراة مثيرة انتهت بركلات الجزاء الترجيحية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح منتخب تونس في الصعود لدور الـ8 في كأس أمم أفريقيا بعدما هزم نظيره الغاني بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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وجاءت المباراة مثيرة وجميلة بين الطرفين وسط أداء جيد جدًا لبعض اللاعبين ومستوً مخيب للبعض الآخر، إليكم الرجل الرائع والمخيب للمباراة ..

رجل رائع | طه ياسين الخنيسي - تونس

لا شك أن منتخب تونس لعب أفضل مباراة له في كأس أفريقيا، وقد ظهر بالفعل بوجه مختلف عما سبق كما وعد نجمه فرجاني ساسي والذي بدأ أول مباراة له في البطولة، وقد شهدت مواجهة غانا تألق العديد من اللاعبين.

كان أبرز هؤلاء غيلان الشعلالي ووهبي الخزري ويوسف المساكني ووجدي كشريدة، وقد تألق كذلك الأخوين أيو من جانب غانا، لكن واحد فقط خطف لقب الرجل الرائع للمباراة وهو المهاجم طه ياسين الخنيسي.

مهاجم الترجي كان فعالًا ومتحركًا ومزعجًا لدفاع غانا، لعب أدواره التكتيكية بامتياز هائل، وقد نجح في استغلال جل الفرص التي وصلته جيدًا، فسدد واحدة ممتازة أخرجها الدفاع الغاني، وسدد أخرى صدتها العارضة، ونجح في الثالثة وأحرز هدف تونس الذي كاد أن يصعد بالفريق لربع النهائي لولا خطأ زميله معز حسن.

رجل مخيب | معز حسن - تونس

رغم أن معز حسن لعب مباراة جيدة جدًا حتى الدقيقة الـ92، إلا أن الخطأ الذي ارتكبه في هدف التعادل الصادم والقاتل لغانا كان كفيلًا بمنحه لقب الرجل المخيب.

ذلك الهدف حرم منتخب نسور قرطاج من فوز مبكر وهادئ وأجبر الجميع على حبس أنفاسه حتى تمكن فاروق بن مصطفى من التصدي لركلة جزاء ترجيحية وبعده نجح فرجاني ساسي في التسجيل ليمنح تونس بطاقة التأهل لربع النهائي.