حكم مصري لمباراة تونس ضد نيجيريا في كأس أفريقيا

مباراة تحديد المركز الثالث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا.

ويلعب المنتخبان الخاسران في نصف نهائي البطولة القارية مساء غدٍ الأربعاء مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب السلام في القاهرة.

علي معلول: مباراة المقاولون أهم من لقاء القمة ضد الزمالك

وخسرت تونس أمام السنغال بهدف دون رد في مباراة شهدت إضافة ركلتي جزاء من الفريقين وتراجع الحكم باملاك تيسيمبا عن احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني لصالح نسور قرطاج بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسقط منتخب نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف، وقد سجل رياض محرز هدف الفوز الثمين لمحاربي الصحراء في اللحظات الأخيرة من المباراة بتسديدة ممتازة من ركلة ثابتة.

وقرر الكاف إسناد المباراة لجريشة، وسيُساعده مواطنه محمود أبو الرجال والتشادي عيسى يايا، فيما سيقوم جوشوا بوندو من بوتسوانا بمهام الحكم الرابع.

ويلتقي في نهائي البطولة منتخبي الجزائر ضد نيجيريا مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.