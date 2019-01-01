تونس تفقد المساكني ومعز، وتنتظر فحوصات الشعلالي

مباراة تحديد المركز الثالث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد المنتخب التونسي لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس أمم أفريقيا، وسيخوض الفريق اللقاء دون اثنين من أبرز لاعبيه.

وتُقام المبارة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب السلام في القاهرة، فيما سيحتضن استاد القاهرة المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال يوم الجمعة القادم.

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وأعلن سهيل الشملي طبيب منتخب نسور قرطاج غياب الثنائي يوسف المساكني ومعز حسن للإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة السنغال في نصف النهائي.

إذ أثبتت الفحوصات الطبية حاجة لاعب الوسط لأسبوعين من العلاج فيما ستُبعد الإصابة حارس المرمى عن اللعب لمدة 10 أيام.

وأوضح الطبيب في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم أن غيلان الشعلالي سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى قدرته على خوض اللقاء، بعدما كان قد شعر بآلام على مستوى الفخذ".