السعودية وقطر تتقدمان خطوة في سباق الفوز بتنظيم كأس آسيا 2027

صراع خماسي شرس على الفوز بحق التنظيم

تقدمت السعودية وقطر خطوة في سباق الفوز بحق تنظيم كأس آسيا 2027، ذلك بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي مساء اليوم الجمعة استلام الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية التي أعربت عن اهتمامها باستضافة البطولة.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان نُشر على موقعه الرسمي أن كلًا من الاتحاد السعودي والقطري والإيراني والهندي والأوزبكي انتقلوا إلى المرحلة الثانية من التنافس على الفوز بحق تنظيم كأس آسيا 2027.

وأوضح البيان أن الاتحادات الوطنية الخمسة ملزمة الآن بتقديم الوثائق المحددة حسب تعليمات طلب استضافة البطولة، والتي تتضمن الضمانات الحكومية واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر الجاري.

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وأضاف " كذلك يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر 2020".

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وأكد الاتحاد القاري أن الإعلان عن الدولة الفائزة بحق تنظيم كأس آسيا 2027 سيكون خلال عام 2021.

يُذكر أن الصين ستنظم النسخة القادمة من كأس آسيا والتي ستقام عام 2023 فيما نظمت الإمارات النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2019 وفاز بها المنتخب القطري.