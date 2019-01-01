كأس آسيا 2019 | فهد المولد: لا نحتاج لمهاجم صريح وطموحنا كبير

السعودية حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين واستحقت التأهل لدور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى فهد المولد؛ لاعب منتخب السعودية، أن المستوى الذي يقدمه الأخضر في كأس آسيا الإمارات 2019، يثبت صحة وجهة نظر الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني للفريق.

الأخضر حسم اليوم السبت، تأهله رسميًا إلى دور الـ16 بالبطولة القارية بالفوز أمام لبنان بثنائية نظيفة، قبل خوض الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

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وقال المولد، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله، مبروك للأمة السعودية، وحظ أوفر للبنان، نحن نخوض كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز باللقب، لأن طموحنا كبير بالبطولة".

بسؤاله عن الانتقادات التي طالت المدرب بسبب عدم اللعب بمهاجم صريح، علق: "المستويات هي الحكم في النهاية، نجحنا في مباراتين فقط في إحراز ستة أهداف، لذلك لا أرى أننا بحاجة لمهاجم صريح، نحن نركز والتوفيق من الله".

واختتم: "نسير خطوة خطوة اتجاه هدفنا، جئنا إلى الإمارات للقب فقط لا غير".

يذكر أن السعودية كانت قد حققت الفوز في لقائها الأول بالبطولة أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة، لتحصد ست نقاط من مباراتين.