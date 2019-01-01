كأس آسيا 2019 | علي عدنان: فيتنام صعبة للغاية لكنني تعودت على التهديف

صاحب هدف اقتناص الثلاث نقاط لأسود الرافدين يرى أن فيتنام صعبة على كافة فرق آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد علي عدنان؛ لاعب المنتخب العراقي، أن فوز فريقه لم يكن سهلًا بالمرة أمام المنتخب الفيتنامي، متمنيًا تقديم ما يسعد الشعب العراقي فيما هو قادم.

ونجح عدنان في تسجيل هدف الفوز لأسود الرافدين في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليفوز منتخب بلده بثلاثية مقابل هدفين. (طالع تقرير المباراة)

عدنان قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "مبروك للشعب العراقي وللجمهور الذي حضر اللقاء ولكل من ساندنا، الحمد لله تمكننا من تخطي فريق صعب، المنتخب الفيتنامي سيكون فريقًا صعبًا على كل فرق آسيا إذا تأهل للأدوار المتقدمة".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة علينا جدًا، والحمل كان عاليًا علينا، لأن حمل حلم كافة العراقيين ليس سهلًا، لكننا كنا على قدر المسؤولية وتمكننا من التخلص من الضغوطات في شوط المباراة الثاني من خلال التغييرات التي أجراها المدرب، وأتمنى أن نقدم مباريات ترضي شعبنا فيما هو قادم".

بسؤاله عن اللحظة التي سبقت إحرازه الهدف:

"تعودت على التهديف (ضاحكًا)، الشيء الوحيد الذي تخيلته هو العراقيون، ماذا سيصير لهم إذا أحرزت هذا الهدف، والحمد لله على توفيقه في سبيل الجمهور المنتظر خلف الشاشات، والقادم أفضل إن شاء الله".

يذكر أن العراق تقع في المجموعة الرابعة بالبطولة، والفوز منحها المركز الثاني خلف إيران، التي تفوق بفارق الأهداف، بعدما فازت أمام اليمن بخماسية نظيفة.