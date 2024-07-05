قيمته 5 ملايين .. حملة مُنظمة لخطف جائزة الفتى الذهبي من يامال ومنحها للاعب مغمور!

النجم الإسباني في ورطة حقيقية

بعد المستوى المبهر له مع برشلونة ومنتخب إسبانيا في يورو 2024، كل التوقعات كانت تشير إلى أن لامين يامال هو الأقرب للفوز بجائزة الفتى الذهبي لهذا العام.

مجلة "توتو سبورت" الإيطالية قامت مؤخرًا بوضع قائمة مختصرة تضم 100 لاعب شاب، وذلك للتنافس على جائزة أفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا، على أن يتم استبعاد 20 اسمًا على فترات منتظمة حتى شهر أكتوبر.

الجولة الأولى من التصويت تم افتتاحها هذا الأسبوع، وكان من الطبيعي أن يتهافت المشجعون على إظهار دعمهم للمتنافسين على الجائزة التي يحمل لقبها جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، ليظهر اسم غير متوقع أبدًا على الصدارة.

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موقع "Sportbible" نشر تقريرًا يؤكد أن أكثر من 55 ألف شخص شاركوا في التصويت حتى الآن، مع حصول يامال على 20.8% من الأصوات، ليأتي في المركز الثاني خلف الظهير الألماني ماكس فينكجراف صاحب المركز الأول بنسبة 33.2%.

ورغم أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 20 ليس معروفًا وقيمته السوقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" تصل لـ5 ملايين جنيه استرليني فقط، إلا أن جماهير فريقه كولن قررت التدخل لمساعدته على خطف الجائزة من نجم برشلونة.

ويأتي هذا الدعم بعد تألق اللاعب المبهر الموسم الماضي مع الفريق الألماني، حيث لعب 32 مباراة بكل البطولات، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.

وأما بالنسبة لباقي الأصوات، فحصل كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد على 13.6% من الأصوات، مقابل 11% لزميله أليخاندرو جارناتشو و9.4% ليوسف موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند.

وذهبت أغلبية الأصوات الأخرى لكل من أردا جولر، كريستيان موسكيرا، كينان يلديز، داريو أوسوريو، جاك هينشلوود وكارلوس باليبا.