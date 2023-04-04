قيمته 227 مليون يورو .. إرلينج هالاند يتجاوز كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في عقده الجديد

هالاند وقع عقد رعاية تاريخي بعد فترة من صراع الشركات الرياضية على توقيعه..

وقع النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقد رعاية تاريخي مع شركة "نايكي" الأمريكية للمستلزمات الرياضية، فيما يمكن أن يكون أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن هالاند قام بتوقيع عقد مع "نايكي" لمدة 10 سنوات قادمة، يتقاضى بموجبه 22.7 مليون يورو سنويًا، أي أن النرويجي سيحصل على 227 مليون يورو بصورة مبدئية من اتفاقه مع الشركة الأمريكية.

نايكي، وفي فيديو الإعلان عن التعاقد مع هالاند، قالت: "سجله التهديفي وضع بصمة على مستقبل اللعبة، وجعله الوريث الشرعي للرقم 9، مهاجم الجيل القادم".

المهاجم النرويجي البالغ من العمر 22 عامًا، أنهى عقده السابق مع نايكي، التي ترعاه منذ أن كان عمره 14 عامًا، في يناير 2022.

ومنذ ذلك الوقت، ارتدى هالاند أحذية عدد من الشركات المختلفة، لتحديد الخيار الأفضل بالنسبة له، ويبدو أنه قرر بعد أكثر من عام العودة إلى قواعده.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن هالاند قرر الاستمرار مع "نايكي" لاتباع خطوات ملهمه الأول البرازيلي رونالدو نازاريو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق.

وبتعاقدها مع هالاند، أضافت الشركة النرويجي إلى قائمة نجوم كرة القدم التي ترعاهم، ومن أبرزهم كيليان مبابي، وكريستيانو رونالدو، وماركوس راشفورد، وهاي كين، وآخرين.