قيمته قد تصل إلى مليون يورو.. مزاد على قميص مارادونا في مونديال 1986!

عرض قميص أسطورة الأرجنتين في مونديال 1986 في مزاد علني...

قررت دار سوثبي للمزادات عرض قميص دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة المنتخب الأرجنتيني، والذي خاض به مباراة نصف نهائي مونديال 1986، للبيع في مزاد علني.

وكان مارادونا، قد تألق في مباراة نصف النهائي وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد والوصول إلى المباراة النهائية، بعد تسجيله هدفي اللقاء، وفي نهاية المواجهة قام النجم الأرجنتيني باستبدال قميصه مع الحارس البلجيكي جان ماري فاف.

وكان مارادونا قد كتب إهداء للحارس البلجيكي على القميص، وجاء فيه: "للعظيم جان ماري، مع كل حبي"، ليقرر فاف عرض القميص للجمهور في متحفه الخاص الذي افتتحه في يوليو 2023.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن قيمة قميص مارداونا قد تصل قيمته إلى أكثر من مليون يورو.

جدير بالذكر أن قميص مارادونا، في مباراة الأرجنتين وإنجلترا الشهيرة، تم عرضه للبيع في مزاد علني في مايو 2022، مقابل 9.3 مليون دولار، ليصبح القميص الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم.