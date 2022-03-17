قيد نفسه بالقائم .. مشجع يقتحم مباراة آرسنال وليفربول!

لم تكن الإثارة مقتصرة فقط على اللاعبين في ملعب "الإمارات" خلال مباراة آرسنال وليفربول التي أقيمت مساء الأربعاء، والمؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تمكن من الفوز بهدفين دون رد في تلك المباراة، ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة، ويشعل صراع الدوري الإنجليزي فيما تبقى من الموسم.

لكن بعيدًا عن ذلك، كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن توقف المباراة مؤقتًا، بعد قيام مشجع باقتحام أرض الملعب.

جاء ذلك تحديدًا في الدقيقة 60، عندما شوهد رجل يركض على العشب بعدما أفلت من الأمن.

ومع ذلك، وفي حين أن معظم مقتحمي الملاعب ليس لديهم أي فكرة عما يجب عليهم فعله عندما يصلون إلى أرض الملعب، فإن ذلك الشخص بدا أن لديه هدفًا في ذهنه.

وركض المشجع نحو مرمى أليسون وبدا أنه يحاول تقييد يديه إلى القائم، مما جعل حارس ليفربول يشعر بالحيرة الشديدة.

وحاول أليسون تنبيه الحكم أندريه مارينر، في حين شعر معلقو المباراة عبر قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بالدهشة مما يحدث.

وتمكن عمال الملعب أخيرًا من الوصول إلى المشجع، وتم اصطحابه بسرعة خارج الملعب، على الرغم من بعض المعاناة.

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