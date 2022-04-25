قوانين جديدة لحماية الأندية الإنجليزية .. هل تؤثر على الإدارة السعودية لنيوكاسل؟!

أعلنت الحكومة الإنجليزية عن فرض قواعد رقابية جديد تساعد الأندية في حمايتها من أي مشكلة إدارية محتملة في المستقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر بيان من وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، لم يتم التوضيح من خلاله متى سيتم تفعيل القوانين الجديدة.

وكتبت الوزارة في البيان: "التنظيمات الجديدة سيكون لديها القدرة على تنفيذ رقابة مالية على الأندية، تتضمن جمع المعلومات والتحقيق والتنفيذ".

وأضافت: "الأمر قد يؤثر على التوزيع المالي للأندية، لكن في رأي الحكومة فتلك الأمور يجب حلها عن طريق سلطات كرة القدم".

التنظيمات الجديدة ستختبر ملاك الأندية، وستمنح الجماهير صوتًا في تحديد القرارات المصيرية في أنديتها المفضلة في جميع أنحاء إنجلترا.

ماذا كان رد رابطة الأندية الإنجليزية؟

نشرت رابطة الأندية الإنجليزية بيانًا للرد على قوانين الحكومة الجديدة، وأكدت أنها ستخضع لها بشكل كامل وستساعد في تنفيذها بالرغم من عدم وجود ضرورة لذلك.

وكتبت الرابطة: "نوافق على التنظيمات الجديدة، ونرحب بها وسنتعاون مع الحكومة في تنفيذها، لكننا نؤكد أنها غير ضرورية".

هل تؤثر التنظيمات الجديدة على المالك السعودي لنيوكاسل؟

كانت صفقة نقل نيوكاسل إلى المالك السعودي الجديد معقدة في بعض مراحلها، فهل تؤثر تلك التنظيمات الجديدة على الوضع الحالي.

بشكل عام لا يجب أن تؤثر تلك التنظيمات على المالك السعودي الجديد لنيوكاسل، حيث نصت الحكومة الإنجليزية بشكل واضح في بيانها على أن المعايير الخاصة بالتقييم لن تتأثر بالأمور الجيوسياسية.