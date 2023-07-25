"قوانين اللعب المالي معقدة" .. جوان لابورتا يشرح وضعية برشلونة الاقتصادية!

رئيس برشلونة متفائل بشأن تحسن وضعية النادي من الناحية الاقتصادية..

على هامش وجود نادي برشلونة الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية، أجرى جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" مقابلة مطولة تحدث خلالها عن الوضع المالي للنادي الكتالوني، الذي يعاني من صعوبات مالية منذ عدة سنوات.

الصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة ليست سرًا، حيث تسببت فترة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وكذلك بناء الملعب الجديد، في العديد من الأزمات الاقتصادية للنادي.

لكن يبدو أن لابورتا متفائل بشأن المستقبل والوضع المالي للنادي، وهذا ما أراد توضيحه خلال مقابلته مع قناة "TUDN" التلفزيونية الأمريكية.

وقال لابورتا: "لقد استلمنا النادي في أوقات صعبة، حتى الآن كان لدينا عجز كبير وديون ضخمة، يمكنني الآن أن أخبرك أنه على مر السنين أصبحت الأصول أكبر بكثير".

وأضاف: "معايير اللعب النظيف المالية تجعل الأمر صعبًا بالنسبة لنا عندما يتعلق الأمر بالإدارة، يتعين علينا التكيف وقبول الوضع الراهن، وهذا ما نفعله الآن".

وأردف: "النادي الآن أفضل وأفضل تنظيمًا وسنحقق حلمًا جماعيًا وهو أن يكون لدينا ملعب جديد، مع ملعب جديد لكرة السلة وحلبة للتزلج على الجليد".

واختتم لابورتا تصريحاته قائلًا: "لقد نجحنا بطريقة ما في توسيع نطاق المشروع، ويعتقد المستثمرون أن هذا النادي يتمتع بقوة ريادية كبيرة من جميع النواحي وقد حصلنا على تمويل لدفع تكاليف بناء هذا المشروع بأكمله".