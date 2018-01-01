قواعد جديدة في سوق انتقالات الدوري السوبر الصيني

قاعدة جديدة كل موسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، عن تطبيقه قواعد جديدة من أجل الحد من الصرف الزائد للأندية على الصفقات والخسائر المالية.

ويأتي هذا في إطار خطة الاتحاد الصيني لتطوير المسابقة بعد 3 مواسم شهدت دخول السوق الصينية للانتقالات بقوة بصفقات كسرت أرقام قياسية مرات عديدة.

وسيتم تطبيق القوانين الجديدة، بعدما تم إلغاء الضرائب على الأندية حال صرفها أكثر من الحد الأقصى للاتحاد الصيني الذي وُضع الموسم الماضي.

تم وضع خطة للأندية المحترفة بصرف 1.2 مليار يوان، أي ما يعادل 174 مليون دولار في 2019 على اللاعبين الأجانب، تقل إلى 130 مليون دولار في 2021.

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أما عن رواتب اللاعبين المحليين، فسيكون الحد الأقصى 10 مليون يوان في الموسم أي ما يعادل 1.4 مليون دولار، وإذا كان اللاعب يشارك بكأس آسيا المقبلة أو من العناصر الدولية فسيحصل على 1.7 مليون دولار في الموسم، دون النظر إلى المكافأت.

وحال تواجد بعض المستثمرين لشراء أندية، فسيكون الحد الأقصى 650 مليون يوان في 2019، ليقل إلى 300 يوان في 2021.

ويأتي ذلك من أجل تقليل الخسائر التي تقع فيها الأندية الصينية، وسيتم تطبيق اللوائح الجديدة على العقود الموقعة في 2019 دون المساس بالعقود السابقة.