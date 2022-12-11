قهروا البرتغال .. كاكا يكشف عن "الحصان الأسود" لكأس العالم

كاكا يختار المرشح الأبرز للحصول على كأس العالم

يرى أسطورة كرة القدم البرازيلية ريكاردو كاكا أن مواطنه نيمار يمكنه أن يصبح "الوريث" لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يعتقد لاعب ريال مدريد السابق أن نجم باريس سان جيرمان يمتلك المتطلبات اللازمة.

وتحدث مع "La Gazzetta Dello Sport" عن ذلك، حيث قال: "أود أن يتم تعيين نيمار وريثهم، هذه المرة، بالنظر إلى موهبته والشخص واللاعب الذي أصبح عليه".

كما تحدث نجم ميلان السابق عن الفريق الأوفر حظًا للحصول على لقب كأس العالم، حيث يرى أن منتخب البرازيل هو المرشح الأول للفوز بمونديال قطر 2022.

وواصل: "البرازيل هي المرشحة لأنهم يعملون عليها منذ فترة طويلة، المتنافسان الرئيسيان الآخران هما الأرجنتين وفرنسا".

فيما تحدث عن "الحصان الأسود" ببطولة كأس العالم، وقال إن منتخب صربيا سيكون مفاجأة المونديال القادم في قطر.