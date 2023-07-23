قنبلة .. نادٍ سعودي يرفض عرض النصر لصفقة تبادلية تتضمن تاليسكا

النصر يريد التخلي عن جناحه البرازيلي

فجرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قنبلة سوق الانتقالات لصيف 2023 في دوري روشن حين أشارت إلى أن النصر طلب عقد صفقة تبادلية مع نادي الشباب تتضمن تخليه عن جناحه البرازيلي تاليسكا.

النصر لم يتعاقد هذا الصيف سوى مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس، ويقترب من ضم ساديو ماني وفشل في التعاقد مع موسى ديابي، ومازالت الإدارة تُحاول دعم الصفوف بلاعبين آخرين.

الصحيفة ذائعة الصيت أكدت أن إدارة الشباب رفضت خلال الأسابيع الماضية عرض النصر لإبرام صفقة تبادلية تتضمن انتقال تاليسكا لليوث مقابل تخليهم عن حسان تمبكتي أو متعب العربي للفريق الأصفر.

الثنائي تمبكتي والحربي من أبرز المطلوبين في السوق المحلية السعودية، حيث يرغب الهلال في ضم اللاعبين فيما يُحاول الاتحاد جاهدًا إقناع الشباب بالتخلي عن الأول لتعويض مدافعه أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

ما يجعل خبر الشرق الأوسط مفاجأة كبيرة هو المستوى الممتاز الذي قدمه تاليسكا خلال الموسم الماضي وتتويجه هدافًا للفريق في دوري روشن برصيد 20 هدفًا.