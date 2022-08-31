قنبلة موقوتة بمائة مليون يورو .. هل يستحق أنتوني قيمة انتقاله إلى يونايتد؟

تثير صفقة تعاقد مانشستر يونايتد مع أنتوني الكثير من الجدل بسبب قيمتها المرتفعة، فهل يستحق البرازيلي هذه القيمة؟

بعد فترة طويلة من التكهنات والشد والجذب، نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أخيرًا في التوصل إلى اتفاق مع أياكس الهولندي للحصول على خدمات الجناح البرازيلي أنتوني.

مانشستر يونايتد أعلن مساء الثلاثاء عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن التوصل إلى اتفاق مع أياكس لضم أنتوني، وتتوقف الصفقة على الفحص الطبي الذي سيجريه اللاعب، والاتفاق النهائي على بنود التعاقد الشخصي.

وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن قيمة الصفقة، إلا أن كل التقارير تؤكد أن مانشستر يونايتد سيدفع قيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون يورو للتعاقد مع أنتوني.

الجناح البرازيلي الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، يعد واحدًا من بين أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا حاليًا، خاصة في ظل ما يملكه من قدرات مميزة سواء في المراوغة أو إنهاء الهجمات وصناعة الفرص.

وسيعود أنتوني للعب من جديد تحت قيادة الهولندي إريك تين هاج، مدربه السابق في أياكس، وباحتساب البرازيلي فقد تمكن تين هاج من إبرام صفقتين من فريقه السابق بعد التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في وقت سابق من الصيف الحالي.

لكن، هل يستحق أنتوني الضجة الهائلة التي صاحبت انتقاله إلى مانشستر يونايتد؟ وهل يستحق المبلغ القياسي الذي دفعه فريق "أولد ترافورد" لضمه والذي جعل البرازيلي ثاني أغلى صفقة شراء في تاريخ "الشياطين الحمر" بعد الفرنسي بول بوجبا؟

مهارة وقدرة على التهديف

أنتوني جناح أيمن يلعب بالقدم اليسرى، ويفضل الدخول إلى قلب الملعب لاستغلال قدمه القوية من على الجناح.

ويملك أنتوني القدرة على استخدام سرعته المذهلة للمرور من المنافسين، لكنه يعاني بشكل كامل من عدم القدرة على استخدام قدمه اليمنى.

ويملك أنتوني أرقامًا مذهلة خلال مسيرته مع أياكس، التي بدأت في 2020، حيث ساهم في 64 هدفًا بين تسجيل وصناعة في 82 مباراة في كل البطولات، وهو رقم مذهل بالطبع.

كما يملك أنتوني أيضًا فهمًا مذهلًا للواجبات الدفاعية، وهو ما أظهره بشكل مميز مع أياكس خلال الموسمين الماضيين.

هل يستحق أنتوني قيمته؟

لا شك أن أياكس استغل ببراعة حاجة مانشستر يونايتد إلى تدعيم في خط الهجوم، وضغط عليه بكل ما أوتي من قوة للخروج بأفضل صفقة ممكنة.

ويأتي ذلك على الرغم من ضغط أنتوني على إدارة أياكس برفض التدريب والغياب على المباريات من أجل الموافقة على رحيله إلى مانشستر يونايتد.

لكن هذه القيمة الضخمة للاعب يبلغ من العمر 22 عامًا، وعرف نجاحًا جيدًا في كرة القدم الهولندية فقط، تجعل الأمر مخاطرة غير محسوبة العواقب من "الشياطين الحمر".

ومع الأخذ في الاعتبار أن إريك تين هاج يعرف تمامًا مزايا وعيوب أنتوني، فإنه سيكون أكثر شخص قادر على استغلال مواهبه لفائدة مانشستر يونايتد.

استحقاق قيمته من عدمها هنا أمر نسبي، فالبعض قد يجادل بأن حال سوق الانتقالات تحول لهذا الشكل منذ سنوات، وأن التعاقد مع لاعبين شباب لديهم القدرة على حمل أنديتهم الجديدة أصبح مكلفًا، وأن ريال مدريد تعاقد هذا الصيف أيضًا مع الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني من موناكو بنفس القيمة تقريبًا.

لكن صفقة أنتوني بالتحديد تدل على قدرة تفاوضية مذهلة من أياكس، رغم تمرد أنتوني وضغطه للرحيل، حيث نجح بطل الدوري الهولندي في الاستفادة من حاجة مانشستر يونايتد بأفضل شكل ممكن.

الربح الذي حصل عليه أياكس من الصفقة يصل إلى 85 مليون يورو على أقل تقدير، بعد أن تعاقد معه في صيف 2020 من ساو باولو البرازيلي مقابل 15.75 مليون يورو فقط.

هل يتمكن من إحداث الفارق؟

في حين أن اللاعبين المنتقلين من الدوري الهولندي إلى إنجلترا استغرقوا بعض الوقت للتكيف مع أجواء الدوري الإنجليزي، إلا أن أنتوني يتمتع بميزة العمل تحت قيادة إريك تين هاج.

ويتفهم أنتوني بالفعل المطالب التي يضعها الهولندي للاعبين، وتحديدًا الأجنحة، حيث كان العمل الدفاعي الذي قام به البرازيلي أحد أسباب حرص مدرب مانشستر يونايتد على التعاقد مع لاعب أياكس.

وبالتأكيد سيكون أنتوني تحت المجهر مبكرًا جدًا في مانشستر يونايتد، خاصة مع شهرة النادي في التعاقد مع صفقات بمبالغ ضخمة دون تحقيق النتيجة المرجوة.

أنتوني عليه ضغط كبير بالفعل منذ البداية بسبب قيمة الصفقة وطريقة انتقاله، وعليه إثبات نفسه سريعًا لجماهير "أولد ترافورد" التي تنشد عودة الفريق إلى سابق عهده سريعًا.