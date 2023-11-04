قنبلة قادمة .. ريال مدريد يعمل سرًا لضم بديل مبابي من ألمانيا

صفقة بديلة في حالة الفشل مع مبابي

قنبلة من العيار الثقيل قادمة من إسبانيا، باستهداف ريال مدريد للتعاقد مع جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ خلال الصيف القادم.

ريال تعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند بـ103 مليون يورو، ويبدو أن نجاح الصفقة جذب الأنظار نحو الدوري الألماني، وجعل الميرينجي يفكر في صفقة جديدة من البوندسليجا.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني جعل موسيالا كهدفه الأول في حالة فشل صفقة التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان.

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وأوضحت أن اللاعب قد يختار الرحيل عن بايرن بسبب الأزمة الرياضية التي يعيشها النادي، والتي قد تكلفه خسارة ألفونسو ديفيس كذلك لريال مدريد بسبب عدم رغبة الظهير الكندي في البقاء في ألمانيا.

وبغض النظر عن ديفيس، يأتي التركيز الأكبر في ريال على موسيالا، حيث من المتوقع أن يعمل النادي على الصفقة في حالة الحصول على الضوء الأخضر من اللاعب بالرحيل، نحو إتمام صفقة قد تصل إلى مبلغ مماثل للذي تم دفعه في بيلينجهام.

ويعتبر موسيالا من الخيارات المفضلة لبيريز بسبب الموهبة العالية التي يتمتع بها اللاعب وصغر سنه، بالإضافة للتحفظات المالية على صفقة مبابي وراتبه المرتفع الذي قد يسبب أزمة في غرفة الملابس الفريق.

ولذلك إذا فشلت صفقة مبابي سيكون الرهان على موسيالا، وسط أنباء حول عمل ريال مدريد على الصفقة سرًا لضمان نجاحها قبل تدخل المنافسين، مع إمكانية التفكير كذلك في الجناح الألماني ليروي ساني.

جدير بالذكر أن موسيالا الذي يجيد اللعب كجناح ولاعب وسط مهاجم ويبلغ من العمر 20 سنة، نجح في تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة 3 في 12 مباراة مع بايرن بكل البطولات هذا الموسم.