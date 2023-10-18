قنبلة في قضية نيجريرا.. جوان لابورتا أصبح متهمًا بشكل رسمي!

الرئيس الحالي لبرشلونة يبدو أنه سيغرق في ذات الأزمة

قام القاضي أجيري، المكلف بالتحقيق فيما يعرف بـ"قضية نيجريرا"، اليوم بإدراج جوان لابورتا في التحقيق بالقضية، بعد أن كانت القضية في البداية متهمًا بها رؤساء برشلونة في وقت سابق.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن سير التحقيقات في الوقت الراهن يشير إلى أن الرئيس لابورتا حين أتى في ولايته الحالية، لم يكن على "إخطار" في بعض الأوقات بمدفوعات نيجريرا السابقة، الأمر الذي كان قد أشار إليه لابورتا في وقت سابق.

لكن دمج جوان لابورتا في القضية التي يجري التحقيق فيها هو بشأن المدفوعات التي تم دفعها في مرحلته الأولى كرئيس (2003-2010) يمثل تفسيرًا جديدًا من قبل القاضي أجيري لقانون التقادم لجريمة مزعومة.

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بالنسبة للقاضي، يمكن اتهام لابورتا بمدفوعات من نادي برشلونة إلى نيجريرا خلال هذه الفترة (2008-2010) من ولايته الأولى.

هذه الحالة ستستوجب إطالة مدة التحقيق أو مدة افتراض ارتكاب برشلونة للجريمة المزعومة، ولذا من المفترض أن يحقق القاضي مع جوان لابورتا بنفس الجرائم التي ارتكبها ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، الرئيسين السابقين للنادي الكتالوني.